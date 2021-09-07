Українці, які постраждали в ДТП в Польщі, потрапили в госпіталь.

У Польщі в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали семеро українців. Аварія сталася у вівторок вранці, 7 вересня.

Відомості про ДТП у Польщі розмістило Посольство України в польській державі на своїй сторінці в Facebook.

"За повідомленням Генерального консульства України в Любліні, ...поблизу міста Люблін сталася ДТП за участю мікроавтобуса, в якому з України до Польщі подорожували вісім осіб. В результаті аварії постраждали сім громадян України", – йдеться в заяві.

Всі постраждалі оперативно розміщені в госпіталі SPSK4 в Любліні.

"...про загрозу життю не повідомляється, стан постраждалих середньої тяжкості", – сказано в заяві.

Читайте такожСмерть українця в Польщі після жорстокого побиття: МЗС України назвало версію злочинуДля надання консульського супроводу, а також для можливої допомоги постраждалим, в лікарню виїхав черговий консул.

Встановлюються контакти з родичами.

Генеральне консульство України в Любліні тримає на контролі хід справи.

Нагадаємо, на початку березня в Польщі поблизу міста Кашице опинився у кюветі рейсовий автобус Познань – Херсон. В результаті аварії загинули шестеро громадян України.

ЗМІ писали, що в ДТП постраждав 41 пасажир автобуса. Усього в транспортному засобі перебували 57 осіб, зокрема, двоє водіїв.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк