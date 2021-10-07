Загиблим українцям було 19 та 20 років.

Смертельна аварія сталася в польському Катовіце. В дорожньо-транспортній пригоді загинули двоє українців.

Про це повідомляє прес-служба поліції Польщі.

Аварія сталася вранці 7 жовтня. Авто, в якому знаходилися двоє громадян України, на великій швидкості вилетіло з дороги. Машина протаранила дерево та перекинулася.

Читайте такожУ польському Вроцлаві внаслідок пожежі загинув українець"Автомобіль перекинувся біля з'їзду за IKEA в бік центру Катовіце. В результаті цього інциденту загинули двоє чоловіків",-розповіла прес-аташе міського управління поліції в Катовіце Агнешка Жилка.

За даними правоохоронців, загиблим українцям було 19 та 20 років. Рятувальникам довелося розрізати понівечене авто, щоб витягти тіла.

Як раніше повідомляв УНІАН, громадянин України загинув під час аварії в Польщі. 23-річний хлопець наносив дорожню розмітку.

Вантажівка протаранила задню частину припаркованого Volkswagen, який за інерцією зніс робітників.

Сила зіткнення була настільки великою, що українець, який був перед автомобілями, загинув на місці. Другого працівника доставили в лікарню в Пулавах

Автор: Анастасія Горбачова