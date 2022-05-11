Судну заборонено залишати порт до особливого розпорядження.

У порту Гамбурга заарештували яхту Luna, яка імовірно належить мільярдерові Фархаду Ахмедову.

Владі вдалося розкрити структуру власності і корабель підпадає під дію закону про санкції, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Вартість яхти, яка раніше належала Роману Абрамовичу, оцінюють в 400 мільйонів євро. Зараз їй заборонено залишати порт до особливого розпорядження.

Російський мільярдер Фархад Ахмедов родом з Азербайджану. Колишній член Ради Федерації РФ, є соратником президента РФ Володимира Путіна. Проти нього на початку квітня ЄС ввів санкції.

Нагадаємо, в Німеччині заарештували розкішну яхту сестри російського олігарха Усманова.

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