Розкішна яхта попрямувала в Росію.

Яхта Graceful, яка належить російському президенту Володимиру Путіну, залишила порт Гамбурга, в якому перебувала кілька місяців.

Про це повідомляє Bild.

"Це дійсно була втеча в страху перед конфіскацією", - зазначає видання.

82-метрову яхту Graceful побудували у 2014 році за майже 87 мільйонів євро. Вона перебувала у Гамбурзі кілька місяців. За цей час на ній встановили два нові балкони.

Днем раніше про перебування у порту Гамбурга яхти Путіна написала кільська щоденна газета Kieler Nachrichten.

Через 13 годин після публікації цієї інформації яхта вирушила Кільським каналом до Балтійського моря та Росії.

Вочевидь, Росія побоюється, що майно Путіна можуть конфіскувати. Як зазначає Bild, нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс оголосила про суворі санкції у разі нападу Росії на Україну. Очільниця британського МЗС наголосила, що "тим, хто в Кремлі та навколо нього, не буде де сховатися".

Німецькі ЗМІ зазначають, що яхти приватних клієнтів доволі часто кидають якір у доках верфі Blohm + Voss у порту Гамбурга. Яхту Путіна пришвартували поруч з Emden - 89-метровим корветом К130 німецького флоту.

Яхта Путіна була пришвартована у порту Гамбурга у вересні 2021 року. Перед цим вона нібито була розміщена в Чорному морі. Там Путін приймав на борту самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.