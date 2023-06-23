Поліція розшукує підозрюваних у нападі.

У Празі поліція розслідує інцидент з побиттям чоловіка групою людей.

Як повідомляється на сайті празької поліції, слідчі у кримінальних справах з відділу по екстремізму і тероризму з'ясовують деталі справи про тілесні ушкодження у зв'язку з національною приналежністю. За словами постраждалого чоловіка, агресори подумали, що він з України.

В результаті нападу чоловік практично позбувся одного ока - він їм нічого не бачить. Справа розслідується за фактом хуліганства та нанесення тілесних ушкоджень, які у разі засудження караються позбавленням волі на строк до восьми років.

У слідчих є відеозаписи з камер, на яких зображені п'ятеро чоловіків. Вони пересувалися по центру Праги, а після злочину сіли в таксі і поїхали.

Скандали з біженцями в Празі: останні новини

Нагадаємо, нещодавно українка опублікувала в мережі відео, як з її маленької доньки знущаються в чеській школі. Дівчинка зняла на телефон, як в неї плюнула інша дитина після слів, що вона з України.

Про скандал дізнався новий президент Чехії Петр Павел. Він особисто зустрівся мелнькою українкою, назвавши булінг щодо дівчинки "ганебним".

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