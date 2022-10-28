Відзнака надається за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом.

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" столиці Чехії Празі.

На сайті президента опубліковано указ №742/2022 "Про присвоєння почесної відзнаки "Місто-рятівник" місту Прага (Чеська Республіка)".

В ньому зазначається, що цю почесну відзнаку присвоюють за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

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Відзнаки тим, хто допомогає Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше президент висловив подяку та присвоїв почесну відзнаку "Місто-рятівник" польському Жешуву.

Також раніше президент вручив прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону орден Свободи.

Крім того, у Києві з'явилася Алея Сміливості. Там вказані імена політичних лідерів та інших представників країн-партнерів, які підтримують Україну з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Крім Бориса Джонсона, на Алеї відзначили президента Польщі Анджея Дуду, президента Латвії Егілса Левітса, прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, Чехії Петра Фіала та Словенії Янеза Янша, а також віцепрем’єр-міністра Польщі з питань безпеки Ярослава Качинського.

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