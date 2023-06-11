Українська дівчинка змушена була шукати притулку в Чехії через війну, але зіткнулася з булінгом на новому місці.

Президент Чехії Петро Павел особисто зустрівся українською дівчинкою Поліною, яка стала жертвою булінгу з боку чеських однокласників. Фотографії цієї зустрічі опублікувала прес-служба президента.

Кілька днів тому в Чехії вибухнув скандал. Під час шкільної екскурсії діти почали булити однокласницю-біженку з України. До дівчинки причепилися з питанням чи не росіянка вона, а після того, як Поліна сказала, що вона українка, їй плюнули в обличчя.

Цей момент дівчинка потайки записала на свій телефон. Пізніше запис в соціальних мережах опублікувала мати дитини. Запис спричинив міжнародний скандал. На нього відреагували зокрема в Міністерстві закордонних справ України.

У самій Чехії історія теж отримала досить широкий резонанс. В результаті дівчинку з мамою офіційно прийняв у себе президент країни Петро Павел.

"Я засуджую знущання, приниження і насильство в школах в цілому. А у випадку з дитиною, якій через війну довелося покинути свою країну і друзів, і якій ми запропонували притулок, це особливо ганебно. Я ціную реакцію школи та батьків і те, що були вибачення. Але шрами на душі залишаться", - прокоментував він цю зустріч у своєму Твіттер.

Українські біженці в Європі - останні новини

В кінці травня Прага заявила про скасування пільг на проїзд для українських біженців. За словами чиновників, пільгова ціна на проїзні квитки для українців діятиме до кінця червня, після чого проїзні квитки продаватимуться українцям за загальним тарифом.

А в сусідній Польщі, як стало відомо, більше половини українських дітей не ходять до місцевих шкіл. Причому за останні шість місяців 10 тисяч (понад 8%) українських учнів середніх шкіл вибули з системи освіти Польщі. За словами експертів, однією з причин відтоку українських учнів з польських шкіл є повернення сімей додому. Крім того, багато українців не можуть впоратися з навантаженням у польській школі, або мають проблеми з адаптацією.

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