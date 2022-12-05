За місяць скульптуру планують продати на аукціоні, а гроші перерахують на ЗСУ.

У Празі встановили памʼятник президенту Росії Володимиру Путіну. Диктатора зобразили у вигляді гобліна, який тримає газовий кран.

Як пише wydarzenia.interia.pl, монумент встановили на місці, де раніше стояв пам'ятник радянському маршалу Конєву.

За словами автора пам’ятника Душана Достала, робота має назву "Аріман". Це демон з перської міфології, який є абсолютним злом.

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Зазначається, що російський диктатор зображений з піднятою рукою, демонструючи нацистське вітання. У такий спосіб автор хотів показати, що Путін продовжує справу Гітлера.

Чеський бізнесмен Далібор Дєдек, який причетний до встановлення монумента наголосив, що цією акцією автори ідеї хочуть показати чехам, що війна в Україні ще триває, тому треба морально і матеріально підтримати українців.

За місяць скульптуру гобліна-Путіна планують продати на аукціоні. Отримані гроші перерахують на ЗСУ.

Памʼятники Путіну

У липні 2022 року в Німеччині виставили на аукціон скульптуру "Ненаситний Путін". Виручені гроші плануваали передати на допомогу українським біженцям. Скульптор зобразив російського президента, який намагається проковтнути карту України.

У серпні в Центральному парку Нью-Йорка встановили скульптуру Путіна, що сидить верхи на танку. Примітно, що російський диктатор криваво-червоного кольору.

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