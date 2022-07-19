Скульптор зобразив російського президента, який намагається проковтнути карту України.

У Німеччині виставили на аукціон скульптуру "Ненаситний Путін". Виручені гроші планують передати на допомогу українським біженцям.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Автор скульптури - німецький ілюстратор Жак Тіллі. Він відомий своїми політично-сатиричними скульптурами, що прикрашають платформи під час протестів і парадів.

На його останній роботі величезна фігура президента Російської Федерації з дроту і пап'є-маше намагається проковтнути карту України, на якій написано "Подавись!!!"

Тіллі провіз віз з фігурою по центру Дюссельдорфа, після чого вона перебувала на демонстрації за мир в Берліні і біля Бранденбурзьких воріт.

Переможець аукціону зможе тимчасово отримати скульптуру або просто пожертвувати гроші Україні. Тим, хто запропонує за "Ненаситного Путіна" не менше 20 тисяч євро, скульптор проведе екскурсію по своїй майстерні і подарує міні-модель воза.

Нагадаємо, що раніше в центрі Києва встановили тимчасову скульптурну інсталяцію "Zастрелись" з посланням президенту Росії Володимиру Путіну.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Росії зафарбували графіті за мотивами "Гаррі Поттера" через скарги місцевих жителів.

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