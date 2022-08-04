Статую диктатора встановили в Центральному парку Нью-Йорка.

У Центральному парку Нью-Йорка встановили скульптуру Путіна, що сидить верхи на танку. Примітно, що російський диктатор криваво-червоного кольору.

Відео з червоною скульптурою опублікувала російська служба BBC.

Як повідомляється, автором скульптури став вуличний художник з Франції Джеймс Коломіна. Раніше скульптура вже побувала в Барселоні та Парижі.

Нагадаємо, раніше лідери "Великої сімки" поглумилися над репутацією" мачо " російського президента Володимира Путіна, висміявши постановочне фото глави Кремля з конем, зняте в 2009 році.

Тоді діалог почався під час обіду з пропозиції Бориса Джонсона зняти піджаки: "Куртки надіті? Давай роздягнемося? Ми всі повинні показати, що ми крутіші за Путіна".

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо запропонував почекати, поки не буде зроблена офіційна фотографія, але Джонсон продовжував іонізувати: "але ми повинні показати, що ми жорсткіші, ніж Путін".

Тоді Трюдо відгукнувся, запропонувавши влаштувати демонстрацію голих торсів під час верхової їзди, на що послідувало зауваження Джонсона: "ми повинні показати їм наші грудні м'язи".

"Верхова їзда - найкраще, що є на світі", - уклала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

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