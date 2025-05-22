Сенат США чекає від президента РФ Володимира Путіна реальних кроків для припинення війни в Україні. В іншому разі протягом кількох днів буде винесено на голосування законопроєкт про запровадження нових антиросійських санкцій, який має понад 80 голосів. Про це йдеться у спільній заяві авторів законопроєкту сенатора від демократів Річарда Блюменталя та республіканця Ліндсі Грема від 21 травня.

"Якщо ситуація залишиться такою самою, Росія може очікувати рішучих дій від Сенату Сполучених Штатів. З цією метою ми надзвичайно раді, що тепер у нас є 81 співавтор законопроєкту про санкції проти Росії за її варварське вторгнення в Україну. Наше законодавство ізолює Росію, перетворивши її на торговий острів", - ідеться в законопроєкті.

Законопроект, зокрема, передбачає 500% тариф на імпортні товари з країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

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