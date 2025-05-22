Павел зауважив, що Росія явно тягне час.

Якщо Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів щодо припинення вогню в Україні, це буде подарунком для Кремля. Таку заяву зробив президент Чехії Петр Павел.

Як повідомляє Euractiv, після переговорів з лідерами ЄС про посилення економічного тиску на РФ Павел наголосив, що координація з Вашингтоном все ще не є достатньою.

"Я сприймаю заяви Дональда Трампа як вираз розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався, а саме, що він зможе швидко домовитися з президентом (Володимиром) Путіним і зможе оголосити мир в Україні, одночасно відновлюючи економічні відносини з Росією", – пояснив чеський лідер.

Відео дня

Він додав, що Москва явно затягує час. У Кремлі заговорили про підготовку меморандуму, який нібито зможе призвести до переговорів, замість того, щоб дійсно їх розпочати. На думку президента Чехії, це може затягнути переговорний процес ще на кілька місяців.

Павел наголосив, що Європа має тиснути на Росію, щоб змусити її сісти за стіл переговорів. Він нагадав, що Москва була занепокоєна після того, як у Штатах заговорили про можливість запровадження 500% мит для країн, яку купують російські нафту й газ.

"Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого калібру, щоб Росія дійсно відчула їхній вплив", – резюмував Петр Павел.

США можуть вийти з переговорів щодо війни

Розмови про те, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з переговорів щодо завершення війни РФ проти України, тривають вже не перший тиждень. Американський президент Дональд Трамп також не раз натякав на такий сценарій, хоча ще кілька місяців тому обіцяв завершити війну за 24 години.

Після розмови з Путіним, що відбулася 19 травня, Трамп навіть заявив партнерам, що переконаний у перемозі Росії в цій війні.

The Times пише, що вихід США з перемовин не означатиме катастрофу для України. Зазначається, що головним питанням в цьому контексті є те, чи продовжать США постачати Україні узгоджену ще за часів Байдена військову допомогу. У Києві визнають, що без допомоги США буде важче, але це не означатиме кінець боротьби.

Вас також можуть зацікавити новини: