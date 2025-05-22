Президент США зробив зізнання після розмови з Путіним цього тижня, але водночас відмовився від додаткових санкцій

Президент США Дональд Трамп заявив європейським лідерам, що російський лідер Володимир Путін не готовий закінчити війну, тому що вважає себе переможцем. Про це пише The Wall street Journal із посиланням на обізнані джерела, при цьому зазначаючи, що Трамп уперше прямо визнав цей факт.

"Це визнання було тим, що європейські лідери вже давно розуміли про Путіна, але вперше вони почули його від Трампа. Воно також суперечить тому, що Трамп часто говорив публічно: він вірить, що Путін щиро хоче миру", - пише видання.

Водночас, це розуміння не змусило Трампа зробити те, що європейці та президент України Володимир Зеленський хочуть, щоб він зробив - подвоїти боротьбу з Росією.

Відео дня

За даними джерел WSJ, у неділю - за день до розмови з Путіним - Трамп провів зустріч з європейськими лідерами і під час бесіди дав зрозуміти, що може ввести санкції, якщо Путін відмовиться від припинення вогню. Однак до понеділка він знову змінив свою думку, відмовившись від планів і натомість Трамп заявив, що хоче швидко розпочати переговори на нижчому рівні між Росією та Україною у Ватикані.

Водночас європейці побачили в цій ситації деякі плюси, зазначає видання. Позиція Путіна стала зрозумілою для всіх, включно з Трампом: він не бажає припиняти війну на цьому етапі. А для європейців це допомогло підкреслити, що тепер підтримка України залежить в основному від них:

"Європейці не вірять, що адміністрація Трампа припинить експорт американської зброї доти, доки за неї платять Європа або Україна, кажуть співрозмовники видання".

Розмова Трампа з європейськими лідерами - деталі

Деякі європейці в понеділок наполягали на тому, що результатом будь-яких переговорів у Ватикані, які мають розпочатися в середині червня, має стати беззастережне припинення вогню. Але Трамп знову ухилився від відповіді, заявивши, що йому не подобається термін "безумовне". Він сказав, що ніколи не вживав цей термін, хоча використовував його, коли закликав до 30-денного припинення вогню в пості на своїй соціальній платформі Truth 8 травня. У підсумку європейці погодилися відмовитися від прикметника.

Також джерела розповіли WSJ, що в недільній телефонній розмові Трампа і європейських лідерів Трамп стандартно для себе змішував похвалу і критику. Він похвалив Мерца за його прекрасну англійську. "Мені він подобається ще більше з вашим німецьким акцентом", - сказав він, за словами одного з учасників розмови.

В інший момент він перейшов до різкої критики міграційної політики Європи, заявивши, що неконтрольована міграція призводить їхні країни до "межі краху".

Макрон, у якого найдавніші стосунки з Трампом, попросив його зупинитися. "Ви не можете ображати наші народи, Дональде", - сказав Макрон, за словами співрозмовника.

Однак тон загалом був позитивним, кажуть люди, знайомі з перебігом розмови. У декого склалося враження, що Трамп може підтримати нові санкції, якщо Путін не погодиться на припинення вогню. Але ці надії рухнули наступного дня.

Трамп і війна в Україні

Небажання Трампа підштовхнути Росію до перемир'я вказує на те, що він може відсторонитися від участі в переговорах і спробах завершити війну. Саме до цього зводяться сигнали, які надходять як від самого президента США, так і від його команди (включно з віцепрезидентом Венсом і держсекретарем Рубіо) впродовж останніх кількох тижнів.

Ба більше, здається, що Трампу більше нецікаво запроваджувати навіть санкції проти Москви за зрив переговорів, оскільки основною метою для американського лідера є розвиток бізнесу та максимальне розширення економічних можливостей для американців.

Вас також можуть зацікавити новини: