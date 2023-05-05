"Вагнерівці" не раз брали участь у "м'ясних штурмах" Бахмута, вони зазнали колосальних втрат у війні проти України.

У Кремлі не стали коментувати відеозапис, на якому глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин погрожує виходом своїх найманців з Бахмута.

У цьому ж ролику ватажок "вагнерівців" звинувачує Міністра оборони РФ і начальника російського Генштабу в непостачаннях боєприпасів для його найманців. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков у коментарі росЗМІ підтвердив, що бачив це звернення Пригожина:

"Зрозуміло, ми бачили його в засобах масової інформації. Але я не можу це коментувати, тому що це стосується ходу "спеціальної військової операції".

Заява Пригожина про виведення "вагнерівців" з Бахмута

Євген Пригожин заявив, що через снарядний голод "вагнерівців" 10 травня виведуть з Бахмута. "Я виводжу підрозділи ПВК Вагнер з Бахмута, тому що за відсутності боєприпасів вони приречені на безглузду загибель", — заявив ватажок ПВК "Вагнера".

При цьому заяви про дефіцит снарядів у лавах ПВК "Вагнера" лунають вже не вперше. Раніше Пригожин вже не раз "наїжджав" на Міноборони РФ, звинувачуючи його в тому, що "вагнерівцям" навмисне не надають боєприпаси.

Напередодні, 4 травня, засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився на нестачу боєприпасів і колосальні втрати серед його бойовиків. Він "наїхав" з матюками на Шойгу і Герасимова.

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