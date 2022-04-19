Арешт відбувся в рамках запроваджених санкцій проти РФ через її вторгнення в Україну.

Греція арештувала російський нафтовий танкер в рамках санкцій, запроваджених проти Росії Європейським Союзом через її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Kathimerini.

"Грецька берегова охорона заблокувала російський нафтовий танкер до місця призначення після того, як у вівторок він був перехоплений біля берегів острова Евбея", - йдеться в повідомленні.

За словами представників берегової охорони, наказ про арешт корабля був виданий органом по боротьбі з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії Європейським Союзом через її вторгнення в Україну.

"Згідно з джерелами, "Пегас" під російським прапором прямував до Пелопоннесу, щоб перемістити свій вантаж нафти на інше судно, коли воно зіткнулося з несприятливою погодою і відпливло в безпечну бухту біля приморського міста Каристос на півдні Евбеї, де його перехопили", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на борту судна перебуває 19 членів екіпажу.

Берегова охорона також відмітила, що захоплено було судно, але не його нафтовий вантаж.

Нагадаємо, влада Франції наклала арешт на яхту, яка, на їхню думку, пов’язана з російським олігархом та президентом "Роснафти" Ігорем Сечіним.

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