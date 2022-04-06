Вказані особи визнані небажаними відповідно до положень Віденської конвенції та через те, що їх діяльність суперечить національній безпеці.

Греція та Португалія оголосили, що також висилають з країни російських дипломатів.

Відповідні заяви розміщено на офіційних сайтах зовнішньополітичних відомств вказаних країн.

Так, у Міністерства закордонних справ Греції повідомили, що оголосили 12 членів дипломатичних і консульських представництв Росії в Греції персонами нон грата.

"Вищезазначені були визнані небажаними відповідно до положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року та Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року", - йдеться у заяві.

Про це рішення раніше сьогодні поінформував посла Росії генсек міністерства.

Міністерство закордонних справ Португальської Республіки повідомило, що вчора вдень уряд країни повідомив посла Російської Федерації про своє рішення оголосити персоною нон грата 10 співробітників цієї дипломатичної місії, "діяльність яких суперечить національній безпеці".

Зазначається, що у них буде два тижні, щоб залишити територію Португалії.

Уряд Португалії заявив про своє тверде та рішуче засудження російської агресії на території України.

Як повідомляв УНІАН, про видворення російських дипломатів перед цим повідомила низка європейських країн, в тому числі Німеччина, Франція, Італія, Данія, Швеція, Румунія, Словенія. Ці рішення прийняті після оприлюдненої Києвом інформації про звірства російських окупантів на Київщині, зокрема в Бучі.

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