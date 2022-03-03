Яхту арештували у ніч з 2 на 3 березня, дізналися журналісти.

Влада Франції наклала арешт на яхту, яка, на їхню думку, пов’язана з російським олігархом та президентом "Роснафти" Ігорем Сечіним.

Про накладення арешту на яхту повідомив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у Twitter.

"Дякую французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти тих, хто наближений до російського уряду", – написав він.

Як йдеться у прикріпленому до твіта листі, це сталося у ніч з 2 на 3 березня. Яхта Amore Vero стояла на ремонті поблизу Марселя у порту La Ciotat з 3 січня. Ремонтні роботи мали завершитися 1 квітня.

Нагадаємо, 24 лютого Росія вдерлася в Україну, війська країни-агресора почали бомбити військові об'єкти, а потім і мирні міста.

Низка країн світу вирішили покарати РФ за нову агресію проти України - запровадили свіжі санкції.

Європейський Союз, зокрема, відключає від міжнародної міжбанківської системи платежів SWIFT сім російських банків. Це рішення запрацює 12 березня.

Від SWIFT відключають такі банки: "ВТБ", "Банк России", "Совкомбанк", "Открытие", "Новикомбанк", "Промсвязьбанк" і "ВЭБ.РФ".

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