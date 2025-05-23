Кондратьєва кілька разів ударили молотком по голові.

У РФ невідомий, озброєний молотком, напав на заступника гендиректора, головного конструктора оборонного підприємства "Курганприбор" Андрія Кондратьєва. Місцеві ЗМІ стверджують, що він "ключова фігура" заводу.

Як пише Telegram-канал Mash, на одного з керівників найбільшого оборонного підприємства АТ "НВО "Курганприлад" напали в під'їзді власного будинку в Кургані.

"Невідомий кілька разів ударив Андрія Кондратьєва молотком по голові. Усе сталося вчора в одній із багатоповерхівок міста. Приблизно о 19:00 Кондратьєв повертався додому з роботи, зайшов у під'їзд, там на нього накинувся чоловік. Він кілька разів ударив його молотком по голові та втік. Зараз інженер у лікарні. Нападника шукають", - ідеться в повідомленні.

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За даними росЗМІ, слідство пов'язує те, що трапилося, з професійною діяльністю Кондратьєва. Зазначається, що він - "ключова фігура" на "Курганприладі" і є вихованцем голови ради директорів підприємства, сенатора Сергія Муратова.

За інформацією РИА Новости, Кондратьєв - заступник гендиректора і головний конструктор "Курганприладу".

"Курганприлад" розташований у місті Курган, який є адміністративним центром однойменної області РФ. Виробляє широкий спектр продукції для оборонного комплексу. Через вторгнення РФ в Україну перебуває під санкціями США, Євросоюзу та інших країн.

Напади на працівників російського ВПК

Як писав УНІАН, у місті Балашиха Московської області внаслідок вибуху автомобіля загинув заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Ярослав Москалик. Офіцер проходив повз авто, в якому було закладено вибухівку.

Також у РФ убили одного з конструкторів-розробників ракетного комплексу "Іскандер" Володимира Недошивіна. Зазначалося, що один із творців "Іскандера" 74-річний Недошивін після виходу на пенсію виявився нікому не потрібен і зловживав спиртним. 9 травня його ледь живого знайшли в під'їзді будинку в Коломні, у лікарні чоловік помер. Як з'ясувалося, причиною смерті стали тілесні ушкодження, які Недошивіну завдав сусід - сантехнік Анатолій Колобайцев. Він пояснив, що зіштовхнув конструктора зі сходів через те, що той помочився в під'їзді на першому поверсі.

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