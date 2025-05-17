Це був не спланований злочин, а побутовий конфлікт, що призвів до фатальних наслідків.

У Росії вбили одного з конструкторів-розробників ракетного комплексу "Іскандер" Володимира Недошивіна. Це був не через спланований злочин, а побутовий конфлікт.

Як повідомляє проєкт "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на джерела, один із творців "Іскандера" (працював у КБ Машинобудування, має низку патентів) 74-річний Недошивін після виходу на пенсію виявився нікому не потрібен. Літній чоловік багато випивав, але поводиться спокійно.

9 травня його ледь живого знайшли у під'їзді вдома у Коломні. Сусіди викликали "швидку".

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Медики ушпилали чоловіка, де він за кілька днів помер. Згодом було встановлено, що причиною смерті стали тілесні ушкодження, які спричинив Володимиру Недошивіну сусід — 32-річний сантехнік Анатолій Колобайцев. Він пояснив, що зіштовхнув Володимира зі сходів через те, що той помочився у під'їзді на першому поверсі.

Інші смерті в РФ

Як повідомляв УНІАН, в РФ останнім часом все частіше трапляються дивні смерті, зокрема й серед пропагандистів. Нещодавно у Москві раптово помер ще один кремлівський пропагандист Дмитро Литовкін. На момент смерті йому було 50 років.

Перед цим раптово помер колишній директор Служби зовнішньої розвідки РФ В'ячеслав Трубніков. На момент смерті йому було 77 років.

Згодом у віці 68 років помер головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін. Це улюблена газета Путіна.

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