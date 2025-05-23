Військовий зауважив, що у корпусу повинна з'явитися можливість застосування діпстрайків.

Полк безпілотних систем, як і зенітно-ракетні полки, і полк інженерного забезпечення та інші підрозділи корпусного набору будуть входити до 3-го армійського корпусу для того, щоб нарощувати потенціал на окремих ділянках фронту, або стабілізувати лінію бойового зіткнення.

Про це розповів в інтерв'ю Укрінформу Олег Романов, заступник командира полку безпілотних систем 3-ого армійського корпусу.

Він пояснив, що за рахунок нової системи відповідальність за цілу смугу в межах 100-150 км буде нести один командир саме з управління армійського корпусу, а не як раніше, коли приїздило керівництво з оперативно-тактичного угруповування, яке не до кінця розумілося в морально-психологічному стані бійців, на реальній тактичній картині.

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"Таким чином ми беремо відповідальність не тільки за 3-ю окрему штурмову бригаду, а й також за бригади, які стоять поруч. Будемо масштабувати свій досвід, починаючи від партизанських загонів командира корпусу Білецького і закінчуючи вже зараз Третьою окремою штурмовою бригадою. Далі це буде корпус, тобто це, можна казати, своя армія, яка служить Україні", - розповів військовий.

Тобто, за словами Романова, рішення будуть ефективніші і швидше прийматимуться,а також матимуть більш чітке визначення відповідальності, без так званого "переведення стрілок".

Щодо того, які саме види безпілотних систем входять до складу полку, військовий розповів, що це всі комплекси, які є. В тому числи і мультироторні дрони Mavic, Autel, а також розвідувальні літаки оперативного рівня, Shark, FlyEye.

"Щодо ударних дронів – це також завдання з галочкою, це вихід на оперативний рівень у глибину 60-120 км. Тобто у корпусу повинна з'явитися можливість застосування своїх діпстрайків (ударів у тил ворога, – ред.), тому що до того ми, розуміючи, де знаходиться управління ворожих військ, не мали можливості самі приймати рішення по ураженню їхніх пунктів управління. Тепер такі можливості у нас будуть", - констатував військовий.

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