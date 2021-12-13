Вибух стався біля входу в православну гімназію.

На території Серпуховського жіночого монастиря у Підмосков'ї в РФ пролунав вибух. На вході в православну гімназію вибухнула саморобна бомба, яку приніс 18-річний підліток.

Про те повідомляє Telegram-канал Mash.

Читайте також"Хочете м'яса-відпиляйте Вані ногу": у РФ за згоди вчителя побили першокласника"У Серпухівському жіночому монастирі вибух. Постраждали двоє. Один з них — 15-річний підліток. Все сталося на вході в православну гімназію в ім'я преподобного Варлаама Серпуховського. На місці працюють оперслужби", - йдеться в повідомленні.

"Всередині в цей час молилися семеро дітей. У шістьох контузія, в одного з них - закрита черепно-мозкова травма, він госпіталізований", - повідомляють в мережі.

За даними Telegram-каналу, один з постраждалих і приніс бомбу в навчальний заклад. За даними російських ЗМІ, раніше він сам навчався в православній гімназії. Постраждалих госпіталізували з рваними ранами та опіками на ногах.

Після вибуху до медиків звернулися ще шестеро дітей. Педагогічний склад та учні евакуйовані, на місце викликали швидку допомогу.

Російські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що, за попередніми даними, хлопця, який підірвав бомбу, "буллили" під час навчання в закладі, що і стало мотивом злочину.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Підмосков'ї чоловік забарикадуватися у котеджі й відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардіі.

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Автор: Екатерина Малюга