Стрілка приїхали затримувати за незаконну торгівлю зброєю.

У Підмосков'ї чоловік забарикадувався в котеджі та відкрив стрілянину по співробітниках Росгвардії.

Читайте також"Громили все": у Росії футбольні фанати влаштували масову бійку в автобусі через зауваження (відео)Про це пише Telegram-канал Mash.

«61-річного стрілка приїхали затримувати за незаконну торгівлю зброєю, але він вирішив не даватися так просто, і забарикадувався в одному з котеджів елітного селища Вешки. Тримає оборону вже більше чотирьох годин, палить з автомата та кидає гранати. Постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

На місці десятки співробітників МВС, ФСБ, ГІБДД, вони почали штурм. Місцевих жителів просять не виходити на вулицю.

Стрілка звуть Володимир Барданов, він прописаний в Москві.

Як повідомляє Telegram-канал Baza, з ним в будинку були родичі, частину він відпустив, але, за попередніми даними, залишив з собою зятя.

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Автор: Катерина Шварц