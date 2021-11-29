До дверей тамбура, де живуть "нічні метелики", прив'язали гранату і міну.

У РФ вирішили "покарати" дівчат легкої поведінки. Невідомі замінували двері в одному з під'їздів у місті Коломна. Також вони залишили дивну записку.

"Даша, це тобі за тріпер", - написали мінери, передають російські ЗМІ.

Інцидент стався в Підмосков'ї. 68-річний житель багатоквартирного будинку у Коломнах звернувся в поліцію із заявою про те, що двері в тамбур, який веде до його житла, хтось замінував. На дверній ручці він виявив гранату, примотану ізострічкою.

Правоохоронці встановили, що під'їзд дійсно замінували. Невідомі примотали до дверей муляж гранати, а під нею була захована справжня міна. Вибуховий пристрій знайшли на дверях, що ведуть в тамбур, який об'єднує дві квартири.

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Мінерів не знайшли, проте снаряд вдалося знешкодити. Обійшлося без вибуху. Якби міна спрацювала, в під'їзді могли б серйозно постраждати кілька квартир.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в російському місті спалили "коронавірус". У Курську під час фестивалю розправилися з опудалом COVID-19.

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Автор: Віолетта Орлова