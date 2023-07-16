Останніми днями почали формуватися тимчасові домовленості щодо діяльності найманців.

В російському силовому апараті продовжуються дискусії щодо подальшого "поля діяльності" ПВК "Вагнер" після невдалого бунту 23-24 червня.

Ймовірно, там погоджуються з прагненням найманців вести війну в Африці, а не в Україні. Останніми днями почали формуватися тимчасові домовленості щодо майбутнього групи, повідомляє Міноборони Британії в Twitter.

12 липня 2023 року Міноборони Росії оголосило, що ПВК "Вагнера" передало 2000 одиниць військової техніки, включно з танками. Станом на 15 липня 2023 року принаймні невеликий контингент бійців "Вагнера" прибув до табору в Білорусі, підкреслює британська розвідка.

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"Одночасно деякі групи соціальних мереж, пов'язані з "Вагнером", відновили діяльність, зосереджуючись на висвітленні діяльності групи в Африці. Виходячи з останніх заяв російських офіційних осіб, держава, ймовірно, готова прийняти прагнення "Вагнера" зберегти свою широку присутність на континенті", - йдеться у повідомленні.

Найманці ПВК "Вагнер" прагнуть воювати в Африці

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Володимир Путін запросив засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина разом з командирами до Кремля для перемовин після спроби заколоту з боку "вагнерівців". Зазначалося, що на зустрічі були присутні 35 командирів.

Нещодавно лідер РФ уточнив росЗМІ, що на зустрічі запропонував найманцям продовжити воювати в Україні під керівництвом "свого" командира - йдеться про найманця з позивним "Сивий". Однак Пригожин на такі умови не пішов. Передбачається, що він планує зосередитися на "проектах" ПВК "Вагнер" в Африці.

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