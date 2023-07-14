За словами російського диктатора, на тій зустрічі були присутні 35 осіб.

Президент Росії Володимр Путін прокоментував свою зустріч з ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним та його найманцями. Диктатор наголосив, що такої організації не існує, принаймні юридично.

"Ну, так ПВК "Вагнер" не існує! У нас же немає закону про приватні військові організації! Просто не існує! Тобто якщо немає закону, то немає і ПВК. (...) Група є, але юридично не існує! Це окреме питання, пов'язане з реальною легалізацією. Але це питання, яке має обговорюватися в Державній думі, в уряді. Непросте питання", – наводить його слова російське видання "Коммерсантъ".

За словами президента РФ, на тій зустрічі були присутні 35 осіб. Диктатор додав, що "дав оцінку" діям "вагнерівців" на війні, яку Росія розвʼязала проти України, і під час червневого заколоту.

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Путін зазначив, що запропонував "вагнерівцям" декілька варіантів працевлаштування, "у тому числі під керівництвом їхнього безпосереднього командира з позивним Сивий". Російський диктатор наголосив, що більшість найманців ПВК "Вагнер", що були на зустрічі, кивали головами на його пропозиції, проте Пригожин цього не бачив і відповів, що "хлопці не згодні з таким рішенням".

Зустріч Путіна з Пригожиним після заколоту

10 липня стало відомо, що у президента РФ Володимира Путіна на початку місяця відбулася зустріч із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним після провального заколоту "вагнерівців" у Росії. Також там були глава Росгвардії та очільник Служби зовнішньої розвідки РФ.

Згодом проведення зустрічі між Путіним та Пригожиним підтвердили в Кремлі. Вона тривала три години.

Цю зустріч прокоментували і в США. Речник Державного департаменту Меттью Міллер заявив, що це не останній розвиток історії навколо Пригожина. Водночас оцінка Вашингтона не змінилася – у протистоянні між Пригожиним і Путіним немає героїв, вони є особами, що чинили безчинства та віддавали накази на вчинення злочинів в Україні.

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