На підприємстві заявили про зупинку роботи у зв'язку з підйомом води.

В Оренбурзькій області Росії запроваджено режим НС федерального характеру через наслідки прориву дамби. Рівень річки Урал біля Оренбурга за добу додав ще 28 см. Нині рівень річки поблизу міста становить 856 сантиметрів. Станом на 9 ранку 7 квітня підтоплено 1784 дільниці, 1347 домоволодінь, повідомляють РосЗМІ.

Під час повені в Орську 66 людей постраждали. 17 із них діти. Раніше повідомлялося про 4 загиблих. Обстановку ще не вдається стабілізувати, вода прибуває. Вже евакуйовано понад 4 тисячі осіб, зокрема – 885 дітей, пишуть російські Telegram-канали. Однак влада Оренбурзької області спростувала інформацію про 66 постраждалих під час підтоплення в Орську.

В Орську також зупинили роботу нафтопереробного заводу ПАТ "Орськнафтооргсинтез". Таке рішення ухвалили у зв'язку з підйомом води, який виник після прориву дамби в місті Орськ. Про це повідомила прес-служба підприємства.

"У зв'язку з аномальною паводком, щоб уникнути екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов'язаної, насамперед, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено", – йдеться у заяві.

Варто зазначити, що "Орськнафтооргсинтез" – найбільший актив компанії "ФортеІнвест", річна потужність заводу складає 6 млн тонн нафтопродуктів.

Прорив дамби в Орську

У російському Орську (Оренбурзька область) 5 квітня прорвало дамбу, місцева влада почала екстрену евакуацію населення. Російські ЗМІ повідомляють, що вода продовжує стрімко прибувати. Водночас глава регіону Денис Паслер заявив, що нинішній паводок - найбільш багатоводний за всю історію спостережень в Оренбурзькій області.

Водночас РФ нафтопереробні потужності і через атаки українських дронів. Удари по російських нафтопереробних заводах, завдані українськими безпілотниками, могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей. Таку оцінку озвучив журналістам представник НАТО.

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