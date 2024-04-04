Залежно від масштабу збитку ремонт на російських підприємствах може зайняти "значний час".

Удари по російських нафтопереробних заводах, завдані українськими безпілотниками, могли вивести з ладу понад 15% їхніх потужностей. Таку оцінку озвучив журналістам представник НАТО.

"Удари, ймовірно, порушили роботу понад 10% нафтопереробних потужностей Росії, можливо, понад 15%. Залежно від ступеня збитку ремонт може зайняти значний час", - таку оцінку озвучив представник НАТО на умовах анонімності, пише агентство Reuters.

За підрахунками Reuters, близько 14% нафтопереробних потужностей Росії було виведено з ладу атаками дронів.

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"Я думаю, що ми бачимо тут все менше і менше таких об'єктів російської енергетики, критичної інфраструктури, захищених від потенційних ударів", - зазначив офіційний представник НАТО.

Він також висловив думку, що можна очікувати у зв'язку з цим "все більшого і більшого впливу на російську економіку".

Удари по НПЗ у РФ - деталі

Фахівці нафтової компанії "Лукойл" не змогли відновити бензинову установку на Нижегородському НПЗ. Як виявилося, провести ремонт може лише американська компанія UOP, яка покинула Росію після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Вони (інженери) металися в пошуках запчастин і нічого не могли знайти", - повідомило джерело, близьке до компанії "Лукойл", пише Reuters, - "Тоді весь підрозділ просто зупинив свою роботу".

Чотири інших джерела підтвердили, що установка для каталітичного крекінгу, яка використовується для перетворення важких вуглеводнів на бензин, була зупинена в січні і невідомо, коли її можна буде відремонтувати через відсутність у Росії досвіду.

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