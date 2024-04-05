Населення міста - близько 189 тисяч осіб.

У російському Орську (Оренбурзька область) прорвало дамбу, місцева влада почала екстрену евакуацію населення.

Через паводок в області запроваджували режим надзвичайної ситуації, проте евакуювали тільки жителів окремих вулиць. Місцеві ЗМІ ще годину тому повідомляли, що комунальні служби укріплюють дамбу. Уже невдовзі її прорвало.

У зону підтоплення можуть потрапити близько чотирьох тисяч приватних будинків. Наразі люди виїжджають із Ленінського та Радянського районів. Зазначається, що вода прибуває з великою швидкістю, деякі будинки вже підтоплює.

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У вересні 2022 року російські військові випустили по Кривому Рогу вісім крилатих ракет, пошкодивши дамбу. Унаслідок атаки річка Інгулець вийшла з берегів і затопила прибережні території.

Нагадаємо, минулого літа російські війська підірвали греблю Каховської гідроелектростанції. Унаслідок цього близько 30 населених пунктів виявилися затопленими водою.

Повідомлялося, що російські загарбники практично не проводили евакуацію на окупованій частині Херсонської області. Також вони обстрілювали рятувальників і поліцейських, які намагалися ліквідувати наслідки.

Уже 22 березня армія РФ спрямувала вісім ракет по ДніпроГЕС. Гідроелектростанція припинила свою роботу, проте гребля не зруйнована.

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