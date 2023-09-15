Наразі три ТЦ були закриті, а на їхній території облаштовують виробництво.

В столиці Удмуртії Іжевську (РФ) торгові центри перетворюють на заводи з виробництва дронів. Зокрема, один ТЦ викупила дочірня структура концерну Калашников, а ще два – компанія Аероскан, яка займається впровадженням безпілотних авіаційних систем для бізнесу.

Про це пише російське опозиційне видання The Insider з посиланням на інформацію громадського руху "Удмуртія проти корупції". Зазначається, що в Іжевську закривають торгово-розважальний комплекс "Столиця" і ТЦ "Італамас", які розташовані поряд.

Водночас у ТЦ "Новий дім" розмістилося науково-виробниче об'єднання "Іжевські безпілотні системи" (ИжБС), яке є дочірньою структурою концерну Калашников. У вересні вони оголосили набір конструкторів, технологів та робітників.

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На сторінці "ИжБС" у російській соцмережі "ВКонтакте" розповідається про розробку підприємства – безпілотник "Гранат-4".

Виробництво БПЛА в РФ

Ще у серпні газета The Washington Post писала, що Росія прагне до 2025 року виготовити на заводі в "Алабузі" (особлива економічна зона Республіки Татарстан) 6 тисяч ударних безпілотників.

При цьому, за даними ГУР, Росія вже збирає "Шахеди" на своїй території та планує нарощувати виробництво.

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