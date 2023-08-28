Окупанти планують використовувати як свої, так і іноземні комплектуючі для виробництва.

Росія вже збирає "Шахеди" на своїй території та планує нарощувати виробництво.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Вадим Скібіцький в коментарі РБК-Україна.

"Після останніх атак "Шахедів" ми виявили в них елементи, які вказують на те, що фінальний етап збору цих БПЛА відбувається вже на території Росії. Про це зокрема свідчить збільшення кількості російських деталей в дронах. І крім того, ми маємо плани агресора, якими передбачено нарощення виробництва "Шахедів" на території РФ", - сказав Скібіцький.

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Він також нагадав, що під час однієї з російських виставок ВПК заявили, що Москва хоче освоїти приблизно 60 БПЛА різних модифікацій до 2030 року. У другому півріччі 2023 року росіяни хочуть виготовити 1300 одиниць дронів "Герань-2", тобто "Шахедів". У них планують використовувати комплектуючі як іноземного, так і власного виробництва.

Втім, за даними ГУР, на сьогодні Росія не здатна виготовляти таку кількість БПЛА. Дані про виробничі потужності окупантів та шляхи постачання комплектуючих збираються.

Росія випускає "Шахеди"

Нагадаємо, що минулого року Росія купила в Ірану ударні безпілотники для терористичних атак на міста України. У листопаді 2022 року Тегеран визнав, що Москва отримала дрони.

Потім Іран і Росія підписали договір про відкриття заводу з виробництва цих дронів в "Алабузі" - особливій економічній зоні Татарстан. На думку американської розвідки, завод забезпечить Москву більшою кількістю БПЛА, ніж постачав Іран.

У липні 2023 року керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що росіяни почали використовувати для атак власні дрони-камікадзе.

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