Акції повинні пройти в багатьох містах РФ.

У Росії 24 вересня о 17:00 хочуть провести нові акції протесту проти мобілізації.

Про це повідомляє рух "Весна" у своєму Twitter.

"Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть відправитися на фронт. Ми можемо і повинні виступити проти! Кінцева мета акцій - не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом. Для цього є можливості - але є й обмеження. Протест в інтересах мільйонів наших співгромадян. Особливо жінок, чиїх батьків, чоловіків, синів і братів режим хоче використовувати як гарматне м'ясо. Однак потрібно розуміти, що для того, щоб протест завершився падінням режиму, кількість мітингувальників має зростати. Нам потрібно виводити все більше і більше людей, і для цього знадобиться ваша допомога. Інакше нічого не вийде", - сказано в повідомленні.

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Також там обіцяють назвати міста і точне місце акцій трохи пізніше, а також розповіли, як себе поводити і що робити до та під час мітингів.