У Росії 24 вересня о 17:00 хочуть провести нові акції протесту проти мобілізації.
Про це повідомляє рух "Весна" у своєму Twitter.
"Вже скоро тисячі наших чоловіків можуть відправитися на фронт. Ми можемо і повинні виступити проти! Кінцева мета акцій - не протест заради протесту, а перемога над злочинним путінським режимом. Для цього є можливості - але є й обмеження. Протест в інтересах мільйонів наших співгромадян. Особливо жінок, чиїх батьків, чоловіків, синів і братів режим хоче використовувати як гарматне м'ясо. Однак потрібно розуміти, що для того, щоб протест завершився падінням режиму, кількість мітингувальників має зростати. Нам потрібно виводити все більше і більше людей, і для цього знадобиться ваша допомога. Інакше нічого не вийде", - сказано в повідомленні.
Також там обіцяють назвати міста і точне місце акцій трохи пізніше, а також розповіли, як себе поводити і що робити до та під час мітингів.
"Будьте гучними і помітними! Протест повинні побачити і почути оточуючі: приносьте з собою плакати (пам'ятайте про ризики, вибирайте гасла, які не заборонені), скандуйте кричалки, не стійте мовчки на одному місці. Не віддавайте поліції протестувальників. Використовуйте зчепки, відбивайте тих, кого тягнуть в автозаки, але не застосовуйте насильство до поліцейських. Ми повинні захищати один одного. Намагайтеся не розділятися, стежте за місцями проведення, вливайтеся в натовп, не відставайте", - сказано в рекомендаціях.
Протести проти мобілізації в Росії: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають у запасі. У свою чергу міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис.осіб.
Після цього в той же день у багатьох містах РФ пройшли акції протесту проти часткової мобілізації. Мітинги відбулися в Барнаулі, Улан-Уде, Якутську, Іркутську, Красноярському краї, Томську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Уфі, а також у Москві і Санкт-Петербурзі. Всі вони супроводжувалися побиттям і арештами їх учасників силовиками.
У результаті більше 1300 осіб були затримані в Росії після антивоєнних протестів в 38 містах. Переважна більшість затримань відбулася в двох найбільших містах Росії: 530 зафіксовано в Москві і понад 470 в Санкт-Петербурзі.
Також стало відомо, деяким затриманим на акціях протесту проти оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізації вручали повістки до військкоматів.