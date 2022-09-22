Правозахисники в РФ зафіксували кілька випадків вручення повісток затриманим прямо в приміщенні ОВС.

Деяким затриманим на акціях протесту проти оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним часткової мобілізація вручали повістки до військкоматів.

Як повідомляють правозахисники та ЗМІ, затримані в Москві розповіли, що в декількох відділах поліції їм вручали повістки. За даними правозахисників, це відбувалося в районах Соколина Гора, Любліно, Східне Ізмайлово, Текстильники і Алтуф'єво, передає Бі-бі-сі.

В ОВС по району Марфіно зайшла людина в цивільному і заявила, що зараз вручатиме повістки, а до ОВС по району Проспект Вернадського, як повідомляли вночі затримані, приїхали співробітники військкомату. Як мінімум одному із затриманих погрожували кримінальною справою через відмову підписати повістку, стверджує правозахисний проект "ОВС-Інфо".

Відео дня

Дружина затриманого на акції москвича розповіла "Медіазоні", що її чоловіку вручили повістку в ОВС по району Соколина Гора: "Мого чоловіка затримали на Арбаті, відвезли в ОВС на Соколиній горі і видали там на завтра повістку до військкомату. Він її підписав. Йому особисто вручав [повістку] комісар. На відео вони знімали, як вони вручають йому повістку і говорили, що він не може не прийняти її, тому що він громадянин Російської Федерації і зобов'язаний з'явитися завтра в комісаріат".

Нагадаємо, в Росії напередодні ввечері пройшли акції протесту проти рішення Путіна оголосити про часткову мобілізацію для продовження війни в Україні.

За уточненими даними "ОВС-Інфо", всього в країні було затримано щонайменше 1307 осіб в 38 містах. До мирних протестувальників застосовували насильство, в Петербурзі людей били кийками, зазначив правозахисний проект.

МВС Росії в прес-релізі заявило, що "в ряді регіонів" припинені "спроби проведення несанкціонованих акцій", які зібрали "вкрай незначне число учасників". Затримані на акціях були доставлені в територіальні підрозділи поліції для притягнення до відповідальності, випливає із заяви. Про повістки до військкомату в ньому нічого не говорилося.

Крім того, виданню стало відомо, що 26-річний викладач одного з головних технічних вузів Москви отримав повістку з військкомату вдома, коли чекав кур'єра з продуктами. "Вручили під розпис. Без пояснення причин, їм важливо було підпис у відривному корінці повістки отримати", - розповіли Бі-бі-сі його батьки.

У документі було написано, що фахівця з гідродинаміки просять з'явитися наступного дня до військкомату у відділ планування, призначення, підготовки та обліку мобілізаційних ресурсів. Ця людина вчилася на військовій кафедрі за програмою підготовки офіцера запасу ППО і ПРО.

При цьому, ситуація з виїздом військовозобов'язаних за кордон досі неясна. Представник Кремля Дмитро Пєсков напередодні говорив, що"роз'яснення послідують". На тлі цієї невизначеності різко злетіли ціни на авіаквитки, їх швидко розкуповують. Очевидці стверджують, що на сухопутних кордонах черги більші за звичайні (влада це не підтверджує).

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня Путін підписав указ про часткову мобілізацію в РФ. За його словами, призову на військову службу підлягатимуть тільки ті громадяни, які знаходяться в запасі і, перш за все, ті, хто проходив службу в лавах Збройних сил РФ, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід. Після звернення Путіна, за лічені хвилини були розкуплені всі прямі квитки на 21 вересня в Стамбул і Єреван.

Вас також можуть зацікавити новини: