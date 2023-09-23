Лавров видав чергову абсурдну заяву про Україну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "поважає" територіальну цілісність України. Однак у Москви є своє "бачення" цього.

Як спробував пояснити Лавров на прес-конференції за підсумками роботи на 78-й сесії Генеральної Асамблеї ООН, РФ "поважає" територіальну цілісність України "в умовах виконання всіх закріплених у Декларації незалежності обіцянок Києва".

"Безумовно, ми ще в 1991 році визнали суверенітет України на основі Декларації про незалежність, яку Україна прийняла, виходячи з Радянського Союзу. У Декларації багато що записано хорошого, в тому числі, що вони будуть поважати права національних меншин, будуть поважати права російської мови та інших мов, російська там прямо згадана. Потім все це увійшло до Конституції України", – сказав російський міністр.

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При цьому Москва знайшла для себе "головні моменти" в Декларації незалежності, і нібито тільки при дотриманні якихось умов підтримує цілісність України.

"Але в Декларації незалежності було одним з головних для нас моментів, що Україна буде позаблоковою країною, не буде вступати ні в які військові альянси. У тій редакції, за тих умов ми територіальну цілісність України підтримуємо", – видав Лавров.

Інші заяви РФ про Україну

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не має наміру навіть обговорювати будь-які пропозиції щодо переговорів з Україною, тому що Москву вже "обдурили".

Раніше в Росії наказали не називати Володимира Зеленського президентом. Поки що ЗМІ заборонено писати це слово в заголовках, а пізніше хочуть поширити таку заборону і на тексти.

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