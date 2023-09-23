Країна-агресор готова обговорювати тільки умови закінчення війни в цілому.

Росія не має наміру навіть обговорювати будь-які пропозиції про тимчасове припинення вогню на фронті в Україні, тому що Москву весь час обманюють. Про це заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров на прес-конференції в Нью-Йорку, де проходить сесія Генасамблеї ООН.

"Путін сказав дуже чітко: так, ми готові до переговорів (про умови припинення війни в цілому – УНІАН). Але жодних пропозицій щодо припинення вогню ми не будемо розглядати. Тому що ми вже раз це розглянули, ви нас обдурили", — сказав глава МЗС.

Також головний дипломат країни-агресора заявив, що формула миру Володимира Зеленського, яка передбачає виведення російських військ з усієї міжнародно визнаної території України, нібито "не може бути реалізована, всі це знають".

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"Якщо Захід говорить, що конфлікт на Україні повинен вирішуватися на полі бою, значить — на полі бою", – заявив Лавров.

Також він заявив, то "Росія поважає територіальну цілісність України в умовах виконання всіх закріплених у Декларації незалежності обіцянок Києва".

Переговори з Москвою - останні новини

Як писав УНІАН, днями президент Ірану Ебрахім Раїсі заявив про готовність виступити посередником між Україною і Росією на переговорах. При цьому Раїсі засудив США за підтримку України у військовій та економічній сферах. На його думку, замість цього США повинні "сприяти припиненню бойових дій і сприяти миру".

Водночас українське керівництво продовжує дотримуватися тієї позиції, що Росія повинна зазнати військової поразки, щоб склалися умови для настання міцного миру в Україні.

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