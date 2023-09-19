Наразі акцент роблять на заголовках, але згодом й у тексті посаду заборонять зазначати.

Кремль наказав засобам масової інформації припинити називати президента України Володимира Зеленського президентом.

Як повідомляє російське опозиційне видання "Холод" із посиланням на співробітників російських видань, відповідну вказівку вони отримали 15 вересня. Вимога стосується всіх видів медіа: від телеканалів до інтернет-ЗМІ та Telegram-каналів.

"Нав'язати нові стандарти намагаються всім: від ТАСС до Рідовки. У деяких редакціях ці вимоги викликали хвилю обурення - деякі співробітники навіть погрожували звільнитися", - повідомило анонімне джерело.

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Під час висвітлення діяльності Володимира Зеленського пропонують або зовсім не згадували його посаду, або використовувати словосполучення "режим Зеленського". Крім заголовків, вимоги хочуть поширити на основний текст матеріалу. Наразі основний акцент зробили на заголовках.

Діяльність російської пропаганди

Днями російська пропаганда зганьбилася черговим фейком про очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, якого до цього неодноразово "ховала". За версією росіян, в Буданова нібито є британський паспорт, який йому вручив особисто Борис Джонсон.

Раніше росіяни запустили новий фейк про "українця-націоналіста", який разом із трампістами "штурмував" Капітолій у Вашингтоні у січні 2021 року.

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