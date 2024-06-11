Літак Су-34 зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту, стверджують у Міноборони Росії.

У Росії розбився двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34 військово-космічних сил країни-агресора, його екіпаж знищено.

Борт зазнав аварії в Північній Осетії в гірській місцевості, повідомляє "РИА Новости" в Telegram, посилаючись на відомості російського Міноборони. У міністерстві стверджують, що літак виконував навчально-тренувальний політ. "Попередня причина авіакатастрофи - технічна несправність", - стверджують у Міноборони РФ.

За відомостями ТАСС, "пташка" впала в безлюдній місцевості, і на землі руйнувань немає. На борту перебували два пілоти.

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Росіяни активно використовують авіацію проти українців під час повномасштабної війни, яку розпочали рано вранці 24 лютого 2022 року. Зокрема, супротивники застосовують бомбардувальники Су-34.

Українці намагаються протидіяти ворожій авіації. Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 11 червня 2024 року такі - ліквідовано 359 літаків і 326 вертольотів.

За відомостями представника Білого дому Джона Кірбі, Україну не обмежували в праві збивати російські бойові літаки в повітряному просторі держави-агресора, які становлять потенційну загрозу для нашої країни.

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