У Вашингтоні нагадали, що Україна так вже робила протягом цієї війни.

Україну не обмежували у праві збивати у російському повітряному просторі бойові літаки, які становлять потенційну загрозу, зокрема запускають керовані авіабомби. Про це заявив на брифінгу представник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов’язково знаходяться в українському повітряному просторі", – сказав Кірбі.

Він наголосив, що українська армія "може збивати російські літаки, які становлять неминучу загрозу". При цьому Кірбі нагадав, що Сили оборони України це вже робили протягом війни.

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Дозвіл на удари по російській території

Як писав УНІАН, наприкінці травня США та інші країни-партнери послабили свою заборону на удари по російській території західним озброєнням. Це стало одним з головних наслідків повторного російського вторгнення на Харківщину в травні цього року. Однак частина обмежень зберігається: не можна бити далеко вглиб Росії, не можна використовувати ракети ATACMS.

Варто додати, що незадовго до часткового скасування заборони на удари по РФ німецьке видання Bild писало, що США і Німеччина погрожували Україні припинити поставки зброї саме через збиття літаків у російському повітряному просторі.

Ймовірно, це сталося після того, як у травні минулого року ЗСУ використали ЗРК Patriot для знищення кількох літаків і гелікоптерів у небі над Брянською областю.

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