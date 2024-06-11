Упродовж доби "мінусовано" 1 100 окупантів та п'ять ворожих засобів ППО.

Загальні втрати Росії в Україні у живій силі та техніці за добу підскочили - "мінусовано" понад тисячу окупантів та, зокрема, десятки одиниць бронетехніки.

Загалом ворог за добу втратив 1 100 супротивників, повідомив "СтратКом ЗСУ" в Telegram. Крім того, брухтом стали один літак загарбників, 23 танки й 32 бойові броньовані машини.

Свіжі втрати ворога на 11 червня 2024 року - що ще уражено:

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46 артилерійських систем;

одна реактивна система залпового вогню;

п'ять засобів протиповітряної оборони;

13 дронів оперативно-тактичного рівня;

21 одиниця спецтехніки.

Крім того, "мінусовано" 58 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн окупантів.

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Вночі 11 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на фронті між українськими воїнами та росіянами було 81 бойове зіткнення. За його даними, ситуація на лінії боєзіткнення контрольована.

Супротивники намагалися рухатися вперед на низці напрямків, у тому числі на Харківському, Куп’янському, Лиманському та Покровському. Вороги зазнали втрат, у тому числі стало відомо про збиття літака Су-25.

Варто зазначити, що загальні втрати ворога на 10 червня 2024 року становили приблизно 519 тис. 750 окупантів, і було відомо про знищення 358 літаків РФ.

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