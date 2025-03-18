У Росії зазнав аварії військовий вертоліт Мі-28. Сталося це в Ленінградській області країни-агресорки.

Як повідомляє Astra, вертоліт розбився у Волосовському районі Ленінградської області. У пресслужбі Ленінградського військового округу 47news заявили, що вертоліт перебував на озброєнні ПКС Росії.

"На місці працюють рятувальники. Подробиць поки немає", – ідеться в повідомленні.

Згодом у Міністерстві оборони РФ підтвердили факт аварії вертольота.

"Над територією Ленінградської області зазнав катастрофи вертоліт Мі-28, екіпаж загинув, повідомили в МО РФ. На місце події з вертольотом Мі-28 прибула пошуково-рятувальна група, вилетіла комісія ВКС", – пише пропагандистське агентство ТАСС.

У мережі вже публікують відео з місця аварії борту:

Авіакатастрофи в Росії

Це не перший випадок аварії військових вертольотів у Росії з початку року. У січні у Воронезькій області розбився Мі-28, тоді екіпаж, який складався з двох осіб, теж загинув.

6 лютого в Підмосков'ї розбився легкомоторний літак Tecnam P2002JF Sierra. Унаслідок аварії загинули двоє росіян.

У жовтні 2024 року в Росії розбився літак із парашутистами. На момент катастрофи, що сталася в Ставропольському краї, на борту перебували 10 людей.

Вас також можуть зацікавити новини: