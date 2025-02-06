На відео можна побачити, що він згорів вщент.

У четвер, 7 лютого, в Підмосков'ї розбився легкомоторний літак Tecnam P2002JF Sierra. Внаслідок аварії загинули двоє росіян.

Як повідомляє російський Telegram-канал Mash, повітряне судно впало на поле у районі аеродрому М'ячково, а потім загорілося. За їхніми даними, літак з бортовим номером RA-01808 виконував навчально-тренувальний політ, він перестав виходити на зв'язок о 13:11.

Екіпаж іншого борту помітив аварію та повідомив про неї. На борту перебували пілот-інструктор льотної школи Aero Region Training Віталій Кияшко та командир Артем Іванцов, вони загинули. За даними Baza, Кияшко був майором запасу, льотчиком першого класу.

Падіння літаків в Росії

Нагадаємо, восени в Якутії під час зльоту розбився Ан-3 "Борус". У мережі повідомляли, що у повітряного судна відмовив двигун.

А у березні минулого року в окупованому Криму зазнав аварії російський військовий винищувач. Очевидці зняли на відео його падіння у море.

Вас також можуть зацікавити новини: