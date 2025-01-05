В екстрених службах регіону повідомили, що на борту були два члени екіпажу, які загинули.

У Воронезькій області розбився військовий вертоліт Російської Федерації. На борту було 2 члени екіпажу. Про це повідомляє ASTRA.

За даними видання, 1 січня військовий вертоліт Мі-28 впав і загорівся у Воронезькій області. Це сталося близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі.

В екстрених службах регіону повідомили, що на борту були два члени екіпажу, які загинули.

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Також відомо, що вертоліт зазнав аварії за 250 км від лінії фронту.

Катастрофи російської військової техніки

Уперше у світі знищено повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5 - російський вертоліт Мі-8 знищили військові Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, під час бою в Чорному морі в районі мису Тарханкут тимчасово окупованого Криму внаслідок застосування ракет Р-73 "SeeDragon" знищено російський вертоліт Мі-8. Мовиться, що аналогічний ворожий гелікоптер зазнав вогневої поразки і зміг дістатися до аеродрому базування.

Раніше Російська авіація втратила на війні проти України ще один бойовий вертоліт Ка-52. Росіяни заявляють, що його могли вразити за допомогою FPV-дрона. Інцидент стався в четвер, 7 листопада. Удень зведений загін російських вертольотів Ка-52, Мі-28НМ і Мі-8 летів до переднього краю оборони.

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