Вертоліт виконував санітарний рейс.

У Костромській області Росії розбився вертоліт Мі-2, який виконував санітарний рейс.

Як повідомляє російське пропагандистське агентстсво ТАСС в Telegram, на борту вертольота перебували п'ятеро людей. Це були два медики з пацієнтом і два пілоти.

Пізніше губернатор Костромської області повідомив, що в результаті аварії вертольота є постраждалі. Відомо, що одна людина загинула.

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Повідомляється, що екіпаж гелікоптера, що розбився, вже вийшов на зв'язок. До місця аварії прямують рятувальники. Крім того, туди їдуть п'ять бригад швидкої допомоги.

Авіакатастрофи в РФ

З початку вторгнення Росії в Україну агресор втратив сотні літаків і вертольотів. При цьому частина з них розбилися на території РФ.

Так, 9 жовтня 2022 року в Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24. Військовий літак зазнав аварії недалеко від хутора Сибірьки.

17 жовтня в Єйську (Краснодарський край РФ) військовий літак впав на житловий будинок у спальному районі міста. Відомо, що жертвами інциденту стали 15 осіб.

Наприкінці жовтня в Псковській області РФ вибухнули два вертольоти Ка-52 "Алігатор". Ще два борти були істотно пошкоджені.

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