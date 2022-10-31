У Росії підняли по тривозі солдат з метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп".

У Псковській області РФ вибухнуло два вертольоти Ка-52 "Алігатор" і ще два суттєво пошкоджено.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соціальній мережі Facebook.

"На військово-повітряній базі збройних сил РФ "Веретьє" (Псковська область, острів-5) вночі 31 жовтня відбувся потужний вибух. Два російські ударні вертольоти Ка-52 "Алігатор" повністю знищено. Ще два - суттєво пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, деталі щодо знищення іншої техніки та особового складу уточнюються.

"З метою ліквідації наслідків вибухів, а також "пошуку диверсійних груп" особовий склад військової частини піднято по тривозі, у військовій частині проходять слідчі дії", - заявили у розвідці.

"Демілітаризація" РФ

Як повідомляв УНІАН, за останніми даними Генерального штабу Збройних сил України, з 24 лютого в Україні було знищено 253 російських гелікоптери.

Сьогодні російські ЗМІ повідомили, що два російські вертольоти Ка-52 вибухнули в Псковській області РФ. Також в ОК "Південь" відзвітували про роботу за ранок і розповіли, що зенітники збили російський вертоліт Ка-52 на Херсонщині.

Як пояснили у розвідці, Ка-52 "Алігатор" ("Hokum B" за класифікацією НАТО) - це розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість - близько 16 млн дол.

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