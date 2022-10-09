За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь і призначався для навчальних польотів.

У Ростовській області з невідомих причин впав російський винищувач Су-24.

Про це пише Telegram Baza.

Військовий літак зазнав аварії недалеко від хутора Сибірка. На фото, опублікованому Baza, видно, що винищувач окупантів "приземлився" в полі, задня частина Су-24 згоріла.

Відео дня

За попередньою інформацією, літак не ніс озброєнь і призначався для навчальних польотів.

Пілоти нібито встигли катапультуватися.

Скільки військових літаків росіяни втратили у війні з Україною

За останніми даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 266 літаків РФ і 235 вертольотів. Один вертоліт знищений за минулу добу.

Довідка УНІАН. Су-24-радянський і російський тактичний фронтовий бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності, призначений для нанесення ракетно-бомбових ударів в простих і складних метеоумовах, вдень і вночі, в тому числі на малих висотах з прицільним ураженням наземних і надводних цілей. Носій тактичних ядерних зарядів.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні та сході країни. За останніми даними Генштабу, українські бійці звільнили понад 1170 кв. км на Херсонському напрямку з початку активних бойових дій.

У Луганській області ЗСУ звільнили ще сім населених пунктів: Новолюбівка, Невське, Греківка, а також села Коломийчиської сільської громади Сватівського району - Новоєгорівка, Надія, Андріївка, Стельмахівка.

Разом з тим окупанти продовжують безуспішні атаки на сході України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Терни, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Іванград, Первомайськ, Опитне, Невельське і Перемога.

Напередодні невідомі підірвали частину автодорожнього полотна Кримського мосту, що спонукало зрадників тікати з півострова до Бердянська, а звідти - до Росії.

У зв'язку з військовими поразками на полі бою ворог продовжує тероризувати цивільне населення. Росіянами були обстріляні Запоріжжя і Полтава.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили вже 62 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: