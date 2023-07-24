Приводом для таких змін став невдалий "бунт" Пригожина.

Після провального заколоту ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і його "походу" на Москву у червні, в Росії розпочинається момент переходу влади. Таку заяву зробив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Цей переворот є реальною ілюстрацією того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що вони не такі сильні, як були роком раніше. Я думаю, ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", – сказав він CNN.

Водночас на запитання про те, чи спостерігав він, як люди з оточення президента РФ Володимира Путіна борються за пост його наступника, Резніков відповів: "Я думаю, що між ними почався конфлікт".

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Заколот ПВК "Вагнер" – які процеси розпочалися в Росії

Так званий заколот Пригожина та його найманців тривав недовго - 23 червня ватажок "вагнерівців" оголосив про похід на Москву, а вже ввечері 24 числа розвернув колону, зупинившись за 200 км до російської столиці.

Поки Пригожин і "вагнерівці" облаштовуються в Білорусі, у Росії почалися справжні зачистки в силових структурах. Зокрема, російський генерал Сергій Суровікін 25 червня загримів до СІЗО. Потім у росЗМІ розповідали, що його відпустили, але на публіці Суровікін досі не зʼявився.

Водночас видання WSJ пише, що після пригожинського заколоту в РФ відсторонили 15 офіцерів. Ще 13 – затримували для проведення допитів.

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