Їхній оклад все ще втричі більший, ніж середня зарплата в РФ.

Найманці ПВК "Вагнера" після короткого бунту їхнього ватажка Євген Пригожина і відхода з лінії фронту в Україні і "переїзда" в Білорусь, що послідували за ним, продовжують отримувати зарплати. Однак суми зменшилися на 40%, і на виплати можуть розраховувати не всі, пише російське видання "Может объяснить".

Як журналісти дізналися із закритих чатів родичів найманців, зарплати в ПВК "Вагнера" впали з 240 тисяч рублів на місяць (стільки їм платили найманцям за бойові дії в Україні) до 150 тисяч рублів. Це все ще втричі більше, ніж середня зарплата в РФ (53 тисячі рублів).

На виплати тепер можуть розраховувати, за словами дружин і матерів "вагнерівців", тільки ті, хто готовий поїхати на нову базу ПВК в Білорусь або відправитися в африканські або арабські країни. Також вони масово скаржаться на серйозні затримки виплат.

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"Окреме занепокоєння у дружин найманців викликає те, що їхні чоловіки надані самі собі в готелях Анапи (тимчасово виконують функцію госпіталів), де чекають на закінчення контракту, і можуть не довезти додому зароблене: наприклад промотати всі гроші в ресторанах або на "жінок з низькою соціальною відповідальністю", – пише видання.

Визнання РФ спонсором тероризму - останні новини

В кінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, який до повномасштабної війни в Україні намагався приховувати свій зв'язок з приватною військовою кампанією, а після вторгнення РФ на українську територію самостійно вербував найманців, разом з "вагнерівцями" пішом "маршем справедливості" на Москву. Найманці, що збунтувалися, наблизилися до Московської області, але після цього заколот вщух, а самі "вагнерівці" почали масове переміщення на територію Білорусі.

На тлі цих подій російський диктатор Володимир Путін, який звинуватив Пригожина в зраді, публічно визнав, що діяльність ПВК фінансувалася коштом державного бюджету РФ щонайменше протягом року (з травня 2022 по травень 2023 року). За його словами, за цей час витратили 86 млрд рублів. Російські пропагандисти озвучували суму в 10 разів більше.

Така заява Путіна дала країнами світу підстави визнати РФ країною-спонсором тероризму - через визнання ПВК "Вагнера" терористичною організацією.

Станом на липень 2023 року 11 країн та міжнародних організацій визнали Росію державою-спонсором тероризму.

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