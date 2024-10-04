У Пермському краї палає нафтобаза на площі 10 тисяч кв.м.

У Росії спалахнули пожежі відразу на двох нафтобазах. Так, у Воронезькій області на територію нафтобази ТОВ "Аннанафтопродукт" упав дрон, унаслідок чого загорілася цистерна, повідомив губернатор області Олександр Гусєв.

"В Аннинському районі Воронезької області засоби РЕБ придушили українські БПЛА, один із яких упав на територію нафтобази. Сталося загоряння порожньої цистерни. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - повідомив він.

Крім того, у Пермському краї виникла потужна пожежа на приватній нафтобазі в промзоні села Осенці.

Як пише Shot, пожежа палахкотить на площі 10 тисяч квадратних метрів. повідомляється, що вогонь охопив ємності з паливом, на місці працюють понад 60 пожежників і 19 одиниць техніки. При цьому причини події не вказуються.

Оновлено 8.28. Згодом у МНС РФ повідомили, що пожежу ліквідували, водночас серед причин загоряння атака дронів не вказується. Розглядають 2 версії: необережне поводження з вогнем; аварійний режим роботи електрообладнання

Атаки на Росію - останні новини

Уночі Росію атакували українські дрони - у Міноборони країни заявили, що російські засоби ППО "перехопили і знищили" 113 безпілотників у чотирьох областях. Згодом у СБУ повідомили, що було атаковано склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного палива на військовому аеродромі "Борисоглібськ" у Воронезькій області РФ.

А кілька днів тому ЗСУ атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області.

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