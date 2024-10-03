Дрони ЗСУ атакували склади з КАБами і стоянки СУ-35 і СУ-34 у Борисоглєбську, - джерело

Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території військового аеродрому.

У ніч на 3 жовтня українські безпілотники атакували військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Про це повідомили УНІАН джерела у Службі безпеки України.

"Вночі дрони СБУ, а також ССО та інших Сил оборони атакували склади з КАБами, стоянки літаків СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання авіаційного пального на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ. Звідти ворог активно бомбить КАБами українські території", - йдеться у повідомленні.

Вночі росіяни писали в соцмережах про роботу ППО, прольоти великої кількості безпілотників та потужні вибухи й пожежу в районі місцевого аеродрому.

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Також, за інформацією співрозмовника агентства, супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території "Борісоглєбська".

Нічна атака на РФ - що відомо

Вночі Росію атакували українські дрони - у Міноблорони країни заявили, що російські засоби ППО "перехопили і знищили" 113 безпілотників у чотирьох областях. Зазначається, що під атакою БПЛА були Борисоглібськ та інші міста Воронезької області. Лунали вибухи, спалахували пожежі.

Раніше речник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що Україна успішно може використовувати для атак по Росії свою зброю. За його словами, в України "є величезна кількість матеріалів для самозахисту"

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