Іл-112В - дослідний літак, він впав під час випробувального польоту.

У Росії, де лише півтора місяця тому впав літак Ан-26, сталася нова авіакатастрофа — з найновішим військово-транспортним літаком Іл-112в.

Про це повідомляє РБК.

Аварія трапилася в районі аеродрому Кубинка в Московській області. Допускається, що, виконуючи тренувальний політ, літак заходив на посадку і впав у лісосмузі.

За даними російських ЗМІ, перед катастрофою екіпаж встиг доповісти про займання на борту. Як видно на знятих кадрах, перед падінням у Іл-112В прямо в повітрі загорівся правий двигун:

За штурвалом повітряного судна знаходився льотчик-випробувач, герой Росії Микола Куімов. Загалом на борту були три особи. За попередніми даними, ніхто з них не вижив.

Серед причин того, що сталося, розглядаються технічна несправність і помилка пілотування. Однак офіційно причину назвуть за результатами розслідування спецкомісії.

Російський літак Іл-112в: що відомо?

Іл-112В - російський легкий транспортний літак нового покоління вироблений на Воронезькому авіаційному заводі. Призначений для заміни літаків Ан-24 і Ан-26.

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До підмосковного Жуковського літак прибув для участі в російському військовому форумі "армія-2021".

Нагадаємо, що минулого тижня на території заповідника на російській Камчатці в озеро впав вертоліт Мі-8, на борту якого перебували 16 осіб. Половина з них загинули.

Автор: Станислав Кожемякин