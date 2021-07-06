У Росії на Камчатці з радарів зник літак Ан-26 з пасажирами на борту.
Як пише Telegram-канал 112, борт вилетів з Петропавловська-Камчатського в селище Палана. Зв'язок з літаком зник незадовго до посадки.
Повідомляється, що на борту перебувають 28 осіб: 22 пасажири (у тому числі дитина) та шість членів екіпажу.
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«Попередньо, Ан-26 міг впасти у 9 кілометрах на північ від Палана поблизу вугільного розрізу», – йдеться в повідомленні.
За інформацією рятувальників, видимість у Палани, де зник літак, була нормальна, але суцільна низька хмарність.
Для пошуків створено спеціальний штаб, район маршруту досліджують два вертольоти та спеціальний літак.
За інформацією Telegram-каналу Baza, за попередніми даними, літак впав у море через погану видимість під час заходу на посадку: «Зв'язок з ним перервався за 9 хвилин до посадки. Поки кількість жертв та постраждалих залишається невідомою».
Як повідомляє Telegram-канал Mash, зі слів співробітників МНС, літак впав, не дотягнувши 15-20 км до аеропорту.
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